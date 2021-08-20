Салехард, 20 августа, 2021, 22:42 — ИА Регнум. В столице Ямала с 29 августа городская телекомпания «Северный ветер» прекращает вещание на телеканале «Звезда» и полностью переходит в интернет-формат. Об этом сообщает ИА «Север-Пресс».

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Директор и главный редактор «Северного ветра» Эдуард Панасюк сообщил изданию, что жители Салехарда могут посмотреть программы «Северного ветра» на официальных каналах и страницах в социальных сети.

Программы «Северного ветра» можно также увидеть на телеканале «Ямал-Медиа». Отмечается, что разрабатывается городской информационный портал, запуск которого запланирован на осень.