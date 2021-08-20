Тирана, 20 августа, 2021, 22:47 — ИА Регнум. Зона Радимы в Албании оказалась во власти пожара, распространению которого способствует сильный ветер.

1 Радима, Карта

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Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, огонь приближается к АЗС и электрическому генератору, поэтому электричество в зоне риска отключили. Когда огонь приблизился к жилым домам, на месте происшествия работали четверо пожарных.

Пожары в Албании остаются на повестке новостей уже третью неделю. Нередко их причиной являются действия людей.