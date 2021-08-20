Москва, 20 августа 2021, 22:36 — REGNUM Сирийские подразделения ПВО при помощи комплексов «Бук-М2Э» и «Панцирь-С» российского производства уничтожили 22 ракеты, выпущенные по территории Сирии Израилем, сообщил 20 августа на брифинге заместитель начальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
По данным российского Центра, отметил он, разрушения сирийских объектов, атакованных ракетами Израиля, не допущено.
«Дежурными силами сирийских ПВО из находящихся на вооружении вооруженных сил САР комплексов российского производства «Бук-М2Э» и «Панцирь-С» уничтожено 22 ракеты», — сказал Вадим Кулить.
Отмечается, что сирийские военные потерь не понесли.
Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 20 августа Военно-воздушные силы Израиля пытались атаковать районы Дамаска и Хомса, где, по мнению Тель-Авива, расположены лагеря и склады группировки «Хезболла».
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