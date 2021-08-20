Москва, 20 августа, 2021, 22:36 — ИА Регнум. Сирийские подразделения ПВО при помощи комплексов «Бук-М2Э» и «Панцирь-С» российского производства уничтожили 22 ракеты, выпущенные по территории Сирии Израилем, сообщил 20 августа на брифинге заместитель начальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

Mil.ru «Панцирь-С» на российско-сербских учениях по ПВО «Славянский щит — 2019»

По данным российского Центра, отметил он, разрушения сирийских объектов, атакованных ракетами Израиля, не допущено.

«Дежурными силами сирийских ПВО из находящихся на вооружении вооруженных сил САР комплексов российского производства «Бук-М2Э» и «Панцирь-С» уничтожено 22 ракеты», — сказал Вадим Кулить.

Отмечается, что сирийские военные потерь не понесли.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 20 августа Военно-воздушные силы Израиля пытались атаковать районы Дамаска и Хомса, где, по мнению Тель-Авива, расположены лагеря и склады группировки «Хезболла».