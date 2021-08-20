The Rolling Stones выпустят юбилейное издание альбома «Tattoo You»
Лондон, 20 августа, 2021, 22:34 — ИА Регнум. Легендарная британская рок-группа The Rolling Stones переиздадут свой альбом 1981 года «Tattoo You» 22 октября с помощью лейблов Polydor и Interscope. «Living in the Heart of Love», один из нескольких ранее неизданных треков, которые будут включены в переиздание, был выпущен группой накануне.
Юбилейное переиздания будет выпущено с парой дополнительных записей: «Lost & Found: Rarities» и «Still Life: Wembley Stadium 1982», первая из которых включает девять невыпущенный песен альбома. Последний, концертный альбом, представит каверы на материал групп The Temptations и The Miracles.
«Tattoo You» — шестнадцатый британский и восемнадцатый американский студийный альбом The Rolling Stones, был издан в1981 году на собственномлейбле группы. В основном, лонгплей состоит из студийного материала, записанного в 1970-х, и содержит одну из самых известный вещей группы — «Start Me Up», которая достигла второй строчки вчарте Соединенных Штатов. Альбом получил положительные отзывы в прессе и был коммерчески успешным — продано более четырёх миллионов копий только в Соединенных Штатах.