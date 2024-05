Лондон, 20 августа, 2021, 22:34 — ИА Регнум. Легендарная британская рок-группа The Rolling Stones переиздадут свой альбом 1981 года «Tattoo You» 22 октября с помощью лейблов Polydor и Interscope. «Living in the Heart of Love», один из нескольких ранее неизданных треков, которые будут включены в переиздание, был выпущен группой накануне.

(сс) Raph_PH Концерт The Rolling Stones

Юбилейное переиздания будет выпущено с парой дополнительных записей: «Lost & Found: Rarities» и «Still Life: Wembley Stadium 1982», первая из которых включает девять невыпущенный песен альбома. Последний, концертный альбом, представит каверы на материал групп The Temptations и The Miracles.