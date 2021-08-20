Москва, 20 августа, 2021, 22:28 — ИА Регнум. 20 августа издание Russian Football News сообщило, что московский ЦСКА проявляет интерес к 21-летнему форварду «Генгама» и сборной Гваделупы Маттиасу Фаэтону. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает нападающего в 1 миллион евро.

ЦСКА

Текущее соглашение Маттиаса Фаэтона с «Генгамом» рассчитано до конца сезона 2022/23.

В прошедшем сезоне французской Лиги 2 Фаэтон принял участие в 27-ми матчах чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами. В составе сборной Гваделупы нападающий забил три гола в пяти матчах Золотого Кубка КОНКАКАФ 2021.

На данный момент ЦСКА с шестью очками после четырех туров занимает восьмую позицию в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. В ближайшем матче «красно-синие» встретятся с грозненским «Ахматом». Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».