Никшич, Черногория, 20 августа, 2021, 23:45 — ИА Регнум. В черногорском этно-селе Брезна, которое находится между городами Никшич и Плужине, 20 августа началось соревнование по безделию.

Рамон Касас-и-Карбо. Лень (фрагмент). Ок. 1898-1900

Это уже десятое такое соревнование, в котором принимают участие граждане не только Черногории, но и всего региона. Главный приз составляет 300 евро, передает портал b92.

Правила состязания строгие — участникам запрещено вставать, при этом они имеют право спать, читать книги, есть и пить.

Напомним, что на Балканах существует стереотип о том, что черногорцы — ленивые.