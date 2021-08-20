Тирана, 20 августа, 2021, 22:32 — ИА Регнум. В Албании 20 августа в результате обследования 6173 пациентов выявили 535 новых случая заражения коронавирусом. Выздоровели еще 122 пациента. Об этом сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты Албании.

Andreas Lehner Флаг Албании и Георгий Кастриоти на коне, Тирана

По данным министерства, всего в Албании выявили 138 132 случая заражения коронавирусом. 11 042 человека уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2475 пациентов в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них двое — 20 августа.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 4615, из них треть приходится на Тирану. На стационарном лечении находятся 60 пациентов.

К июню эпидемиологическая ситуация в Албании почти полностью стабилизировалась: суточная смертность от COVID-19 достигла нуля, при этом число ежедневно выявляемых носителей сократилось с 600−700 до двух десятков, однако в августе ситуация стала резко ухудшаться.

В стране произведено свыше миллиона инъекций вакцины от COVID-19 — то есть свыше четверти населения уже получили хотя бы одну дозу вакцины.