Талса, США, 20 августа, 2021, 22:23 — ИА Регнум. Американская певица St. Vincent выпустила клип на песню «Daddy's Home», заглавный трек с ее последнего альбома. Исполнительница предстала в сюрреалистическом визуале режиссера Билла Бенца. Клип доступен для просмотра на официальном You-Tube-канале певицы.

Билл Бенц выступал в качестве режиссера нескольких недавних видеороликов St. Vincent «Pay Your Way in Pain», «The Melting of the Sun» и «Down». Он также является режиссером фильма «Мотель «Нигде», в котором Энн Кларк и Кэрри Браунштейн играют вымышленные версии самих себя.