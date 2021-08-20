Брест, Франция, 20 августа, 2021, 22:18 — ИА Регнум. 20 августа в Бресте (Франция) на стадионе «Стад Франсис Ле Бле» пройдет матч третьего тура регулярного сезона Лиги 1 2021/22 «Брест» — «Пари Сен-Жермен». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Новичок французской команды Лионель Месси не попал в заявку на матч парижского коллектива. Об этом сообщил корреспондент

Андрей Пронин ИА REGNUM Лионель Месси

Стартовые составы команд:

«Брест» (схема 4−2-3−1): Марко Бизот — Лилиан Брасье, Брендан Шардонне, Ронел Пьер-Габриэл, Ере Уронен — Харис Белькебла, Хианга Мананга Мбок — Ирвин Кардона, Ромен Февр, Франк Онора — Стив Мунье.

«Пари Сен-Жермен» (схема 4−1-2−1-2): Кейлор Навас — Ашраф Хакими, Преснел Кимпембе, Абду Диалло, Тило Керер — Марко Верратти — Идрисса Гейе, Андер Эррера — Джорджиньо Вейналдум — Килиан Мбаппе, Мауро Икарди.

На матч назначена французская бригада арбитров во главе с Эриком Ваттелье. Ассистенты главного судьи — Фредрик Акет и Женаль Паскуалотти.

В последний раз «Брест» и «Пари Сен-Жермен» играли между собой 23 мая 2021 года. Тот матч завершился победой парижской команды со счетом 2:0.