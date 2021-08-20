Берлин, 20 августа, 2021, 23:43 — ИА Регнум. Правительство Германии не поддерживает инициативу Open Balkan. Об этом говорится в статье, которую опубликовал портал politika. ba (Боснии и Герцеговины) со ссылкой на дипломатические источники в Берлине и Брюсселе.

Vlada.mk Премьер-министр Албании Эди Рама, премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев и президент Сербии Александр Вучич на встрече в формате Балканского мини-Шенгена в Охриде, ноябрь 2019 года

Источники портала в Берлине считают, что региональное сотрудничество должно охватить всех шесть стран Западных Балкан, а это уже было достигнуто в рамках «Берлинского процесса» и договоренностей, которые уже были согласованы между его участниками.

«Главная задача в данный момент — это окончание переговоров о четырех соглашениях, которые относятся к свободе передвижения, пересечения государственных границ и нахождения на территории государств региона граждан третьих стран, к взаимному признанию разрешений на работу для врачей, стоматологов и архитекторов, а также к признанию университетских диплом», — заявил дипломат в Берлине боснийскому порталу.

Напомним, что в начале июля в Скопье лидеры Сербии, Северной Македонии и Албании подписали соглашение о создании региональной зоны свободной торговли под названием Open Balkan.