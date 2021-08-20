Венеция, Италия, 20 августа, 2021, 22:09 — ИА Регнум. Власти Венеции возвращаются к идее ограничения доступа туристов в город, передают местные СМИ в пятницу, 20 августа.

Венеция

Соответствующий закон был принят еще в 2019 году, но в течение двух лет не использовался из-за пандемии и естественного сокращения числа гостей города.

Предполагается внедрить электронную систему доступа туристов в центр города и систему предварительных бронирований.

Цель состоит в снижении непомерной, по мнению экспертов, нагрузки на транспортную, культурную и иную инфраструктуру Венеции, число туристов в котором в сотни раз превышает число жителей.