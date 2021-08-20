Киев, , 22:08 — REGNUM Местные выборы, которые пройдут на Украине 31 октября 2021 г., «на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей» провести невозможно, сообщает 20 августа украинский ЦИК.

Во всём виноваты русские Александр Горбаруков © ИА REGNUM

К такому выводу ЦИК Украины пришёл, получив ответ на соответствующий запрос от Донецкой и Луганской областных государственных администраций — областных военно-гражданских администраций (коротко — ОГА-ВЦА).

Сам ЦИК, поясняют в ведомстве, «не уполномочен самостоятельно определять возможность обеспечения надлежащего уровня безопасности и возможность избежать террористической угрозы во время организации и проведения выборов на этих территориях».

«В ответ на обращение комиссии от Донецкой и Луганской ОГА-ВЦА поступили письма с чёткими и однозначными выводами, в которых говорится о невозможности провести первые местные выборы на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей», — сообщили в украинском ЦИК.

В подконтрольных Киеву администрациях отметили, что «в настоящее время фиксируются обстрелы незаконными вооружёнными формированиями фактической по всей линии разграничения». Также заявлено, что из-за имеющихся провокаций администрация «не может гарантировать 100%-ю безопасность жителей во время проведения выборов».

«Таким образом, учитывая выводы командования ООС (операция объединённых сил — прим. ИА REGNUM), ГУ Службы безопасности Украины и Национальной полиции в Донецкой и Луганской областях, по результатам рабочего совещания всех соответствующих ведомств по вопросу проведения местных выборов, в связи с продолжающейся вооружённой агрессией Российской Федерации против Украины, Донецка и Луганска ОДА-ВЦА установили невозможность обеспечить надлежащую безопасность граждан и избежать террористической угрозы во время организации и проведения первых местных выборов 31 октября 2021 г. на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей», — заявили в комиссии.

В перечень этих территорий входит десять сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и восемь — Северодонецкого и Счастьенский районов Луганской области.

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