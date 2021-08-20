Nine Inch Nails отменили все свои концерты в 2021 году
Кливленд, США, 20 августа, 2021, 22:00 — ИА Регнум. Американская индастриал-рок-группа Nine Inch Nails отменили все свои выступления, назначенные на 2021 год. Об этом группа сообщила в своих социальных сетях.
В заявлении, опубликованном в социальных сетях, группа написала: «Когда изначально планировалось, эти шоу должны были стать катарсическим возвращением к живой музыке. Однако с каждым днем становится все более очевидным, что мы еще не в том месте. Мы приносим извинения за любые неудобства или разочарования и с нетерпением ждем встречи с вами снова, когда придет время».
https://www.instagram.com/p/CSw3iyul_mj/
Ранее планировалось, что Nine Inch Nails выступят в качестве хедлайнеров с Pixies на шоу в Кливленде, штат Огайо, 21 и 23 сентября. В прошлом году Резнор, основатель группы, выпустил два студийных альбома в серии Ghosts — «Ghosts V: Together» и «Ghosts VI: Locusts».
Nine Inch Nails — американскаяиндастриал-рок-группа, созданная Трентом Резнором в1988 годув городе Кливленд, штат Огайо. Как основной продюсер, певец и автор текстов Резнор является единственным постоянным участником группы и несёт единоличную ответственность за её развитие. Музыка NIN охватывает большой диапазон жанров, сохраняя при этом характерное звучание, достигаемое использованием электронных инструментов и средств обработки звука. После записи очередного альбома Резнор, как правило, привлекает музыкантов, с которыми отправляется в концертное турне в поддержку пластинки; этот концертный состав существует отдельно от Nine Inch Nails в студии.