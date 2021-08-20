Кливленд, США, 20 августа, 2021, 22:00 — ИА Регнум. Американская индастриал-рок-группа Nine Inch Nails отменили все свои выступления, назначенные на 2021 год. Об этом группа сообщила в своих социальных сетях.

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В заявлении, опубликованном в социальных сетях, группа написала: «Когда изначально планировалось, эти шоу должны были стать катарсическим возвращением к живой музыке. Однако с каждым днем становится все более очевидным, что мы еще не в том месте. Мы приносим извинения за любые неудобства или разочарования и с нетерпением ждем встречи с вами снова, когда придет время».

https://www.instagram.com/p/CSw3iyul_mj/

Ранее планировалось, что Nine Inch Nails выступят в качестве хедлайнеров с Pixies на шоу в Кливленде, штат Огайо, 21 и 23 сентября. В прошлом году Резнор, основатель группы, выпустил два студийных альбома в серии Ghosts — «Ghosts V: Together» и «Ghosts VI: Locusts».