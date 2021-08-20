Лондон, 20 августа, 2021, 21:59 — ИА Регнум. 20 августа лондонский «Арсенал» на своем официальном сайте объявил о переходе 23-летнего вратаря сборной Англии Аарона Рамздейла. «Шеффилд Юнайтед» получил за трансфер голкипера 28 миллионов евро.

ФК «Арсенал»

По итогам прошедшего сезона «Шеффилд Юнайтед» вылетел из Английской Премьер-лиги в Чемпионшип. На данный момент после двух сыгранных туров «клинки» с одним очком занимают 22-ю позицию в турнирной таблице второго по силе дивизиона Англии.

В прошедшем сезоне Аарон Рамздейл принял участие в 38-ми матчах АПЛ, в которых пропустил 63 мяча. Пять матчей вратарь отстоял «на ноль».