Белград, 20 августа, 2021, 23:41 — ИА Регнум. Школы в столице Сербии готовы к началу нового учебного года. Об этом заявил секретарь по вопросам образования и защиты детей города Белграда Славко Гак 20 августа.

Pixabay.com В школе

По словам Гака, городские власти стараются обеспечить все условия для того, чтобы учебный процесс даже в условиях эпидемии коронавируса шел в привычном формате. Тем не менее, уточнил он, окончательное решение о том, начнется ли учебный год в очном формате, примет национальный штаб по борьбе с эпидемией коронавируса.

«Мы хотели бы чтобы процесс шел нормально, и чтобы уроки продолжались 45 минут, но конечное решение примет штаб по борьбе с коронавирусом», — заявил Гак в эфире национального телеканала РТС.

Напомним, что в Сербии 20 августа было зафиксировано почти 1600 новых случаев заражения коронавирусом.