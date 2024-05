Веллингтон, 20 августа, 2021, 21:50 — ИА Регнум. Новозеландская исполнительница Lorde выпустила свой новый студийный альбом «Solar Power», ставший четвертым в ее дискографии. Пластинка доступна для прослушивания на всех стриминговых сервисах.

Спродюсированный совместно с Джеком Антоноффом, о работе которого ИА REGNUM упоминал ранее, он включает синглы «Stoned at the Nail Salon», «Mood Ring» и заглавный трек альбома «Solar Power». В этих синглах участие приняли певицы Фиби Бриджерс и Clairo, гостевым вокалом в исполнении Robyn был также наделен трек «Secrets From a Girl (Who's Seen It All)».