Певица Lorde представила четвертый студйиный альбом «Solar Power»
Веллингтон, 20 августа, 2021, 21:50 — ИА Регнум. Новозеландская исполнительница Lorde выпустила свой новый студийный альбом «Solar Power», ставший четвертым в ее дискографии. Пластинка доступна для прослушивания на всех стриминговых сервисах.
Спродюсированный совместно с Джеком Антоноффом, о работе которого ИА REGNUM упоминал ранее, он включает синглы «Stoned at the Nail Salon», «Mood Ring» и заглавный трек альбома «Solar Power». В этих синглах участие приняли певицы Фиби Бриджерс и Clairo, гостевым вокалом в исполнении Robyn был также наделен трек «Secrets From a Girl (Who's Seen It All)».
Lorde — новозеландская певица, автор песени музыкальный продюсер.Элла подписала контракт с лейблом Universal Music Groupещёв подростковом возрасте, а её первый успех пришел к ней с выходом мини-альбома"The Love Club EP», выпущенный в марте 2013 года. В середине 2013 года Лорд выпустила дебютный сингл «Royals». Песня стала международным кроссовер-хитом и сделала Лорд самой молодой исполнительницей, и единственной новозеландкой, занявшей первую позицию в чартеBillboard Hot 100 с 1987 года. В конце 2013 года, Лорд выпустила свой дебютный студийный альбом «Pure Heroine». Диск возглавил чарты Новой Зеландии и Австралии, также достигнув третьей позиции в американском чарте Billboard 200. В ноябре 2017 был выпущен ее второй студийный альбом «Melodrama».