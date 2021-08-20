20 августа 2021 | Время чтения 5 мин

Джозеф Тёрнер, , 22:32 — REGNUM Республиканцы в штате Техас 19 августа наконец-то смогли собрать кворум после шестинедельной паузы, спровоцированной бегством более 50 демократов, которые пытались помешать принятию спорного законопроекта о реформе системы голосования. Законодатели Техаса восстановили кворум после того, как 99 законодателей проголосовали (99−0) за возобновление работы нижней палаты парламента штата. Еще 49 законодателей были признаны отсутствующими, сообщила газета Texas Tribune.

Демократы Республиканцы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Теперь республиканцы смогут принять ряд законов о голосовании, которые, по мнению демократов, будут направлены против меньшинств. В свою очередь, республиканцы утверждают, что законы помогут добиться проведения более безопасного и справедливого голосования. Напомним, что речь идет о реформе, впервые предложенной после сообщений о том, что выборы президента США 2020 года были сфальсифицированы. Тогда сенатор от штата Джорджия Брайан Хьюз создал законопроект, который «призван упростить голосование и усложнить обман».

В середине августа губернатор-республиканец Грег Эбботт пригрозил арестовать около 60 демократов, сбежавших в Вашингтон. Его угроза явно подействовала, но все же некоторые отказались возвращаться в Техас. Так, демократ из Техаса Рон Рейнольдс, который стал ведущей фигурой в борьбе против реформы избирательного права, сказал, что он «крайне разочарован» своими коллегами, и пообещал остаться в Вашингтоне, чтобы помешать принятию закона. Американские интернет-пользователи бурно обсудили данную новость под соответствующей публикацией.

«Как бы отреагировали демократы, если бы республиканцы решили не возвращаться в Конгресс, а вместо этого сменили бы достаточно представителей, чтобы кворум не мог быть достигнут в течение четырех лет? И при этом все провернули бы так, что их нельзя было бы уличить в неисполнении своих обязанностей?» — спрашивает PathToCommunistTyranny (D).

Грег Эбботт J Dimas — The Governor

«Те, кто так и не вернулся, должны быть арестованы и привлечены к ответственности. Действия должны иметь последствия, плюс — налогоплательщики хотят получить обратно свои деньги, которые выдавались демократам, пока они ничего не делали», — считает skydiverc.

«В ночь на 3 ноября Трамп на сотни тысяч голосов опережал Байдена почти во всех штатах, кроме Аризоны. Байден должен был получить более 80% голосов в почтовых бюллетенях, которые якобы были подсчитаны позже. Мне показалось, что демократы, вероятно, украли эти выборы», — размышляет farmerjoe859.

«Они должны потерять не только зарплату, но работу. Точно так же, как работу потеряли бы мы, если бы просто решили не появляться в офисе, не уведомив работодателя и не получив на это разрешения», — отвечает Iwokeup.

«Давайте я напомню, для чего нужен ID, который демократы не хотят требовать при голосовании: получение работы, открытие банковского счета, баллотирование на выборную должность, покупка алкоголя, покупка сигарет, покупка видеоигр с рейтингом M, подача заявления на получение социального пособия, подача заявления на получение талонов на питание, снимать квартиру, покупать дом, садиться в самолет, садиться в межштатный автобус, водить автомобиль, купить машину, подать заявление на пособие по безработице, войти в федеральное здание. Так почему же так сложно предъявить удостоверение личности во время голосования?» — не понимает MichaelPerm.

«Мне приходилось предъявлять ID и на приеме у врача, и даже для внесения выписанного на меня кассового чека, который я клал на свой собственный счет», — отвечает conservativegrandma2.

«Что не так с политической партией, которая отказывает американским гражданам в праве на безопасные, честные, проверяемые и сертифицированные выборы. Идентификация личности требуется во всех кабинах для голосования. Почему они отказывают американцам в этом праве?, — недоумевает Logicwatching.

«Они (демократы) не смогут победить без голосов нелегалов. И они это знают», — отвечает noaffiliation118.

Здание Капитолия в Остине Flickr

«Меньшинства должны проснуться и увидеть, как мало о них думают демократы. Демократы считают, что большинство меньшинств неспособны получить ID. Нет ничего противоречивого в том, чтобы требовать от человека предъявить удостоверение личности перед голосованием», — подчеркивает kp2gmu882.

«Как техасский налогоплательщик я полностью разочарован жалкими демократами, которые отказываются выполнять работу, для которой они были избраны. Надеюсь, их избиратели вспомнят о неисполнении ими обязанностей, когда они в следующий раз будут участвовать в выборах», — отмечает Nichorl.

«Все прекрасно понимают, что предлагаемые республиканцами законы не будут подавлять голоса меньшинств. Все знают, что если для голосования потребуется действующее удостоверение личности штата, то демократам будет очень трудно обманывать. Они знают это. Мы знаем это. Они знают, что мы это знаем. Мы знаем, что они знают, что мы знаем это. И все равно они лгут об этом», — выводит RussM.

«Великие притворщики», — отвечает gretchen16166.

Как сообщало ИА REGNUM, новый закон о выборах в штате Джорджия предусматривает ужесточения для избирателей, голосующих заочно, ограничивает время для проведения голосования в день выборов и запрещает раздачу еды и напитков людям, оказавшимся в очереди на избирательный участок. Кроме того, в новом законодательстве введены требования для регистрации избирателей, в частности, требование предъявлять удостоверение личности только с фотографией. Ряд компаний и организаций осудили изменения в избирательном законодательстве штата. В их число попали Главная лига бейсбола (MLB), компания Coca-Cola, авиакомпания Delta Airlines, JPMorgan Chase, ViacomCBS, Citigroup, Cisco, UPS и Merck.

В ответ экс-президент США Дональд Трамп призвал своих сторонников «дать отпор» и не покупать продукцию компаний, выступивших против нового избирательного законодательства. Отмечается, что ряд законодателей из числа республиканцев с энтузиазмом восприняли предложение Трампа и убрали из офисов напитки производства Coca-Cola.