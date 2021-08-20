Атланта, США, 20 августа, 2021, 21:33 — ИА Регнум. Американская певица Abra выпустила свой первый сингл после подписания контрактов с лейблами Polo Grounds Music и RCA Records. Песня получила название «Unlock It», своим куплетом в записи трека поделился именитый рэпер Playboi Carti. Сингл доступен для прослушивания на всех стриминговых площадках.

Antonio Rull Рэп

«Unlock It» много значит для меня по разным причинам, и как человек очень сентиментальный, это действительно удача — иметь возможность открыть следующий уровень моей карьеры с другом», — сказала исполнительница после выпуска трека. «Я всегда так гордилась тем, чего смог достичь Carti, и то, что мне посчастливилось воссоединиться с ним для этой песни, особенно похоже на трофей, о котором идет речь в песне — подтверждение того, что долгое извилистое путешествие, которое заставило добраться сюда, помогает мне чувствовать себя спокойнее в этом сумасшедшем новом мире, в который я собираюсь войти!».

Единственный студийный альбом Abra «Rose» был выпущен в 2015 году и переиздан на виниле в 2017 году. В прошлом году она появилась в качестве гостя на альбоме Bad Bunny «El Último Tour Del Mundo».