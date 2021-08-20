Вашингтон, 20 августа, 2021, 21:31 — ИА Регнум. В США создаются новые гиперзвуковые ракеты «Темный орел», которые смогут создать противникам «новые проблемы», заявил заместитель директора Управления военными гиперзвуковыми проектами Роберт Страйдер на конференции по космической и противоракетной обороне в штате Алабама.

Иван Шилов ИА REGNUM Гиперзвук

Его выступление опубликовано в военно-аналитическом журнале The National Interest.

По словам Страйдера, к созданию новой ракеты Пентагон подтолкнуло лидерство России и Китая в области гиперзвукового оружия.

При этом заместитель директора Управления военными гиперзвуковыми проектами пообещал, что новая гиперзвуковая ракета «Темный орел» поступит в вооруженные силы США в 2023 году.

Ракета «Темный орел», заявил он, создаст совершенно «новые проблемы» для противников США.

Никаких тактико-технических характеристик новой ракеты Страйдер не привёл.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день неизвестно ни об одном успешном испытании какого-либо из прототипов американских гиперзвуковых ракет.