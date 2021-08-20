В Севастополе представлена концепция парка «Херсонес Таврический»
Севастополь, 20 августа, 2021, 21:30 — ИА Регнум. Севастопольцам представили концепцию историко-археологического парка «Херсонес Таврический». Масштабное строительство запланировано на территории более 24 гектаров. Музейные площади займут порядка 45 тысяч кв. метров.
Завершить работы предполагается до 2024 года.
В презентации проекта приняли участие помощник президента РФ Владимир Мединский, митрополит Тихон (Шевкунов), губернатор Севастополя Михаил Развожаев, директор института археологии Николай Макаров, директор музея-заповедника «Херсонес Таврический» Елена Морозова, а также учёные и журналисты.
Модератором мероприятия выступил директор фонда «Моя история» Иван Есин.
Председатель Патриаршего совета по культуре признался, что с самого начала проект ощущает на себе пристальное внимание горожан, что накладывает дополнительную ответственность.
Концепция историко-археологического парка предполагает строительство нескольких объектов: музея Античности и Византии, музеев Христианства и Крыма, амфитеатра, международного археологического центра, ландшафтного парка, туристического центра, а также квартала-реконструкции древнего города. Кроме того, на территории парка планируется разместить школу искусств и филиал международного детского центра «Артек».
На сегодняшний день в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» публике представлено только 10% экземпляров из 250 тысяч экспонатов. Остальные 90% просто негде выставлять. В ходе новых исследований и раскопок было обнаружено еще более 140 тысяч артефактов.
Он также подчеркнул, что для координации проекта историко-археологического парка в администрации Президента была создана рабочая группа.
Строительство историко-археологического парка «Херсонес Таврический» будет осуществляться за счет пожертвований. Прогулки на территории парка будут бесплатными.