Севастополь, 20 августа, 2021, 21:30 — ИА Регнум. Севастопольцам представили концепцию историко-археологического парка «Херсонес Таврический». Масштабное строительство запланировано на территории более 24 гектаров. Музейные площади займут порядка 45 тысяч кв. метров.

Иван Шилов, ИА REGNUM Херсонес Таврический

Завершить работы предполагается до 2024 года.

В презентации проекта приняли участие помощник президента РФ Владимир Мединский, митрополит Тихон (Шевкунов), губернатор Севастополя Михаил Развожаев, директор института археологии Николай Макаров, директор музея-заповедника «Херсонес Таврический» Елена Морозова, а также учёные и журналисты.

Модератором мероприятия выступил директор фонда «Моя история» Иван Есин.

«Херсонес — это место, где началась Россия с ее государственностью, культурой, и конечно же верой», — отметил во время презентации митрополит Тихон.

Председатель Патриаршего совета по культуре признался, что с самого начала проект ощущает на себе пристальное внимание горожан, что накладывает дополнительную ответственность.

Концепция историко-археологического парка предполагает строительство нескольких объектов: музея Античности и Византии, музеев Христианства и Крыма, амфитеатра, международного археологического центра, ландшафтного парка, туристического центра, а также квартала-реконструкции древнего города. Кроме того, на территории парка планируется разместить школу искусств и филиал международного детского центра «Артек».

"Музей получит новые выставочные площади и новые возможности для работы, а Севастополь — современное образовательное пространство. Это новые возможности для наших детей и возможность сохранить уникальную историю города», — подчеркнул Михаил Развожаев.

На сегодняшний день в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» публике представлено только 10% экземпляров из 250 тысяч экспонатов. Остальные 90% просто негде выставлять. В ходе новых исследований и раскопок было обнаружено еще более 140 тысяч артефактов.

«Мы все гордимся Херсонесом, но даже не представляем реального масштаба и грандиозности коллекции и наследия, которое представляет собой эта земля. Проект, который реализуется сейчас по поручению Президента, создаст новое качество исторического и культурного пространства», — отметил Владимир Мединский.

Он также подчеркнул, что для координации проекта историко-археологического парка в администрации Президента была создана рабочая группа.

«Все здания историко-археологического парка находятся в активной стадии проектирования. Учитываются все пожелания со стороны музея, так как масштабный проект позволит увеличить количество сотрудников с 257 до 1,5 тысяч человек», — добавила главный архитектор проекта Инесса Пронина.

Строительство историко-археологического парка «Херсонес Таврический» будет осуществляться за счет пожертвований. Прогулки на территории парка будут бесплатными.