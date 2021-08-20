Салехард, 20 августа, 2021, 21:28 — ИА Регнум. На Ямале оленевод Константин Тусида в тамбейской тундре вновь обнаружил останки мамонта. В прошлом году он уже находил скелет доисторического животного, сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Останки мамонта

Сотрудниками Ямало-Ненецкий окружного музейно-выставочного комплекса имени И.С. Шемановского (МВК) зафиксированы координаты находки, задокументировано расположение костей. В Салехард доставлены кости передних конечностей, лежащие на поверхности. Они помещены в холодильник. Далее они будут изучены.

«Предположительно останки, где сохранились даже мягкие ткани и мышечные волокна, принадлежат взрослой особи», — отметила заведующая отделом гуманитарных исследований МВК Евгения Хозяинова.