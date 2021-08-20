Киев, 20 августа, 2021, 21:28 — ИА Регнум. Танк сломался на репетиции парада к 30-летию независимости Украины (будет отмечаться 24 августа), мероприятие пришлось остановить, сообщает 20 августа портал «Сегодня».

Цитата из х/ф «Индиана Джонс и последний крестовый поход». Реж. Стивен Спилберг. 1989. США «Руки вверх!»

Как объяснил представитель экстренных служб Украины, из машины потекла «жидкость, напоминающая топливо». Танк отбуксировали, при этом едва не повредили опору моста.

Комментируя этот инцидент, политолог Владимир Корнилов заявил: «Какая незалежность, такое и празднование».