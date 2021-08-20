Таллин, 20 августа, 2021, 21:17 — ИА Регнум. Против Евросоюза руководством Белоруссии развязана «гибридная война», частью которой является недостойная практика использования нелегальных мигрантов. Об этом в опубликованном 20 августа интервью эстонскому изданию ERR заявил председатель Европарламента Давид-Мария Сассоли.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

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«Мы видим, что идет своеобразная «гибридная война». Белоруссия пытается использовать мигрантов в своих интересах. Это позор, и мы не можем допустить, чтобы это продолжалось», — сказал глава Европарламента.

Он отметил, что санкционное давление на официальный Минск будет продолжено, однако свергать Лукашенко в ЕС не собираются.

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