Москва, 20 августа, 2021, 21:12 — ИА Регнум. Роскомнадзор потребовал удалить из магазинов IT-компаний приложение «Навальный», сообщает пресс-служба ведомства.

Алексей Дудник, ИА Красная весна Роскомнадзор

«Основанием для прекращения использования данного приложения является требование Генеральной прокуратуры РФ о необходимости ограничения доступа к информационным ресурсам, связанным с организацией работы [признанного в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией] Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), в отношении которого Московским городским судом вынесено решение о ликвидации и запрете деятельности на основании признания осуществления им и его участниками экстремистской деятельности», — отметили в пресс-службе ведомства.

В Роскомнадзоре также указали, что упомянутое приложение используется «для продолжения деятельности и проведения мероприятий экстремистской организации».

Наказания за данные деяния предусмотрены ст. 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»).

«Это требование находится абсолютно в рамках решения суда. Это инструмент, который должен быть исполнен по решению Московского городского суда о признании ресурса Алексея Навального незаконным, и это решение соответствует действующему законодательству» , — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM адвокат и общественный деятель Александр Карабанов.

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