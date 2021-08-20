Минск, 20 августа, 2021, 21:09 — ИА Регнум. Александр Лукашенко 20 августа подписал указ № 317 «О повышении пенсий». Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

«Указом предусматривается перерасчет трудовых пенсий с 1 сентября 2021 года в связи с ростом средней заработной платы в республике путем корректировки фактического заработка пенсионеров. В результате перерасчета пенсии увеличатся в среднем на 6,3%», — сказано в официальном комментарии.

Отметим, ранее о повышении пенсий со ссылкой на постановление правительства сообщало министерство труда и социальной защиты. В 2020 году пенсионеры приняли активное участие в массовых протестах против бессменного правления Лукашенко и государственного терроризма.

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