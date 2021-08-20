Минск, 20 августа, 2021, 20:50 — ИА Регнум. Александр Лукашенко указом № 321 от 20 августа одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола между правительствами России и Белоруссии о продлении срока действия соглашения о порядке использования и содержания узла связи российского Военно-морского флота №43 «Вилейка» от 6 января 1995 года. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

«Этим же указом Александр Лукашенко также одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект межправительственного протокола о продлении соглашения о порядке завершения строительства, использования и содержания Узла Барановичи системы предупреждения о ракетном нападении от 6 января 1995 года», — сказано в официальном сообщении.

Отметим, речь идёт о радиолокационной станции «Волга» (город Ганцевичи, Брестская область). В Белоруссии нет российских военных баз.

Минобороны Белоруссии уполномочено на проведение переговоров по проектам протоколов и подписание документов при достижении договоренностей в пределах одобренных проектов, сказано в комментарии к указу.

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