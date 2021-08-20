Москва, 20 августа, 2021, 20:44 — ИА Регнум. Сирия может войти в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил 20 августа начальник Главного военно-политического управления Минобороны России Андрей Картаполов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Фонд Александра Печерского Заместитель министра обороны России Андрей Картаполов

По его словам, Сирия станет членом ОДКБ, если это будет выгодно как этой стране, так и государствам, уже состоящим в организации.

«Почему бы нет? Во-первых, устав не догма, он должен отвечать непосредственно обстановке, если это будет выгодно всем, и Сирии, и партнерам по ОДКБ, я не исключаю такую возможность», — сказал Картаполов.