Москва, , 20:34 — REGNUM «Имитацией политической активности» является инициатива Киева провести встречу украинского лидера Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как сообщил 20 августа журналистам замглавы Администрации президента России Дмитрий Козак, «никаких предложений относительно того, о чём можно было бы поговорить, о чём можно бы договориться, каких-то проектов договорённостей» со стороны Киева так и не было предложено.

Были, отмечает Козак, только «аморфные разговоры» о доверии и о безопасности в Европе. Но чтобы можно было что-то решать за Европу, нужно «всю Европу приглашать на переговоры», одного Зеленского мало.

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