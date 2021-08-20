Москва, 20 августа, 2021, 20:34 — ИА Регнум. «Имитацией политической активности» является инициатива Киева провести встречу украинского лидера Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Как сообщил 20 августа журналистам замглавы Администрации президента России Дмитрий Козак, «никаких предложений относительно того, о чём можно было бы поговорить, о чём можно бы договориться, каких-то проектов договорённостей» со стороны Киева так и не было предложено.

Были, отмечает Козак, только «аморфные разговоры» о доверии и о безопасности в Европе. Но чтобы можно было что-то решать за Европу, нужно «всю Европу приглашать на переговоры», одного Зеленского мало.