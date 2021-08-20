Ростов-на-Дону, 20 августа, 2021, 20:28 — ИА Регнум. 11 человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса с пассажирами и легкового автомобиля в Ростовской области. Одна из пострадавших скончалась в больнице, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД 20 августа.

УГИБДД по Ростовской области В результате аварии один человек погиб, десять получили травмы

Авария произошла в 17:40 мск в Сальском районе на участке автодороги Сальск — Яшалта. Водитель Nissan Tiida, предположительно, двигаясь в сторону Яшалты, потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Газелью». С места ДТП до приезда сотрудников Госавтоинспекции в больницу доставлено 11 человек, в том числе 11-летняя девочка.

Пятеро пострадавших находилось в иномарке, шестеро — в микроавтобусе. Состояние троих пострадавших врачи оценивали как тяжелое. Одна пассажирка скончалась в больнице.

На месте работали восемь сотрудников МЧС России и три единицы техники. По факту ДТП проводится проверка.