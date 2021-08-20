Киев, , 20:27 — REGNUM Украинская и американская стороны согласовали, что президентам Джо Байдену и Владимиру Зеленскому будет удобнее встретиться 31 августа, а не 30, как предполагалось ранее.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом на брифинге вечером 20 августа заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, Киев «охотно согласился» на это предложение Вашингтона.

«Потому что так президент Украины сможет полноценно, а не в спешке, принять участие в памятных мероприятиях к годовщине Иловайской трагедии 29 августа», — подчеркнул спикер.

Напомним, что ранее в МИД Украины заявили, что встреча президентов перенесена «в связи с расширением элементов программы визита». Кулеба подчеркнул, что на визит Зеленского в США не повлияла ситуация в Афганистане. Пользователи соцсетей были более категоричны в своих оценках — «Унижают Украину как могут!».