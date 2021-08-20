Салехард, 20 августа, 2021, 20:23 — ИА Регнум. Учебный год в ЯНАО начнется в традиционном формате. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Алексей Колчин ИА REGNUM 1 сентября

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«Новый учебный год начнётся в очном режиме с соблюдением всех эпидемиологических норм. В школах пройдут традиционные линейки», — сообщила директор департамента образования ЯНАО Марина Кравец.

Впервые в школу пойдут около девяти тысяч ямальских первоклассников. В 11 классы придут более трёх тысяч школьников. Всего в сентябре 2021 года в школах Ямала будут учиться 76 тысяч школьников.