Юннань, , 20:19 — REGNUM Отвечая на письмо десяти секретарей ячеек КПК пограничных деревень на юго-западе Китая, представляющих старшее поколение коммунистов, партийно-государственный лидер КПК и КНР Си Цзиньпин призвал их сыграть направляющую роль в концентрации усилий земляков на строительство социалистической родины, отставать национальную сплоченность, защищать священную территорию страны. Об этом 20 августа сообщает Синьхуа, отмечая высокий авторитет старшего поколения партийцев в КПК и в стране.

Сообщается, что письмо в адрес Си Цзиньпина поступило из Цанъюань-Ваского автономного уезда провинции Юннань.

Отметим, что все события вокруг КПК в текущем году рассматриваются через призму отмечавшегося в начале июля столетия создания партии.