Пекин, , 20:18 — REGNUM Важное заявление о борьбе с терроризмом сделал временный поверенный в делах постпредства КНР при ООН Дай Бин, призвавший к комплексному подходу в противодействии этому злу. Об этом 20 августа сообщает Синьхуа, отметив, что китайский дипломат подчеркнул наметившийся в международном сообществе прогресс, но при этом заметил, что обстановка остается сложной, а терроризм все активнее переплетается с насильственным экстремизмом.

Особое внимание Дай Бин обратил на перегруппировку, осуществленную террористической организацией «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке, Сирии и других странах, а также на её попытки проникновения в Африку, которая может привести к новой волне терроризма.

Терроризм, по словам дипломата, общий враг, и в борьбе с ним следует обратить внимание на устранение его коренных причин, а также на повышение общей ответственности членов международного сообщества. Под комплексным подходом, как разъяснил Дай Бин, понимается совокупность политических, экономических, правовых и социальных средств, а также приверженность мирным способам разрешения существующих противоречий.