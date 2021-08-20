Пекин, 20 августа, 2021, 20:16 — ИА Регнум. В ходе продолжающейся орбитальной экспедиции на основной модуль создаваемой китайской космической станции «Тяньхэ», китайские космонавты Не Хайшэн и Лю Бомин совершили второй за время полета выход в открытый космос и успешно выполнили задание в рамках внекорабельной деятельности на орбите. Об этом 20 августа сообщает Синьхуа, подчеркивая, что строительство станции продвигается по графику, а его завершение намечено на 2022 год.

Иван Шилов ИА REGNUM Космос

В Канцелярии программы пилотируемой космонавтики Китая (CMSA) отмечают, что выход прошел успешно, и все запланированные для него операции выполнены.