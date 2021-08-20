Архангельск, 20 августа, 2021, 20:12 — ИА Регнум. Новодвинска крепость (Архангельская область) как объект культурного наследия и памятник Петровской эпохи должна быть приведена в должный вид. Об этом в ходе своего визита в Архангельск заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Morgoth.ru Новодвинская крепость с высоты птичьего полета

«Инициаторы этого проекта [по реконструкции крепости — ред.], его сподвижники подали заявку в Президентский фонд поддержки культурных инициатив на получение гранта на проведение первоочередных работ в размере 97 миллионов рублей. Подведение итогов планируется в сентябре, очень многое зависит от той команды, которая подала проект, насколько успешно они его будут защищать, — заявила Голикова. — Мы со своей стороны договорились о том, что в следующем году на первоочередные работы к этому гранту добавим еще 55,8 миллиона рублей. По итогам работ, которые будут проведены в следующем году, нам будет понятно, куда двигаться и какие деньги нужно вкладывать».

Как сообщало ИА REGNUM, Новодвинская крепость — первая морская крепость России, она была заложена в 1701 году по указу Петра I. С 1930 года на территории крепости размещались производственные цеха, а с 1960 года — производственная зона исправительного учреждения. С декабря 2007 года Новодвинская крепость находится на балансе областного краеведческого музея и является памятником федерального значения.