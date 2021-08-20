Салехард, 20 августа, 2021, 20:11 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 127 новых случаев заражения коронавирусом. При этом 16 случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 20 августа региональный оперштаб.

Permkrai.ru Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в ЯНАО составлял 126 случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 20 августа 46 242 заражения коронавирусом. Выздоровели 44 112 человек, 565 пациентов с COVID-19 скончались (на четыре человека больше, чем днём ранее).