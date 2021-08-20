Челябинск, 20 августа, 2021, 23:07 — ИА Регнум. Партия породистых свиней и хряков из Канады доставлена на Урал спецрейсом, сообщили 20 августа в пресс-службе Челябинской таможни.

Пресс-служба Челябинской таможни Свиньи из Канады

Пресс-служба Челябинской таможни Доставка конейнеров с животными

В аэропорт Челябинска доставлены 1200 свиньей и хряков пород Йоркшир, Ландрас и Дюрок для обновления поголовья одной крупной агрофирмы региона.

Пресс-служба Челябинской таможни Спецрейс из Канады

У каждого животного на ухе имеется бирка с номером для оперативной идентификации в ходе таможенного контроля. Комментируя это событие, начальник Уральской электронной таможни Сергей Епифанов сказал:

«На совершение таможенных операций и выпуск товара с применением технологии удалённого выпуска потребовалось 16 минут».

Пресс-служба Челябинской таможни Разгрузка самолёта

В дороге свиньи находились почти сутки. В аэропорту их проверяли и сотрудники Россельхознадзора. Животные в ближейшее время пройдут ветеринарный осмотр и войдут в стадо.