Вашингтон, 20 августа, 2021, 19:52 — ИА Регнум. Вашингтон в ближайшее время введёт новые санкции против России, связанные с проектом газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщил 20 августа госсекретарь США Энтони Блинкен.

Иван Шилов ИА REGNUM «Северный поток — 2»

По его словам, ограничительные меры будут введены в отношении двух российских граждан, а также одного судна Российской Федерации.

Ранее сегодня Белый дом сообщил о подписании президентом США Джозефом Байденом указа, позволяющего госсекретарю или министру финансов США вводить санкции в связи с «определёнными энергетическими проектами» России, включая «Северный поток — 2».

В письме, направленном в Конгресс, глава Белого дома отметил, что указ направлен на «укрепление энергетической безопасности» европейских партнёров Вашингтона.

Сообщается, что санкции могут предусматривать блокировку собственности и интересов иностранных лиц, связанных с российскими энергетическими проектами.