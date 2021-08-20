Мадрид, 20 августа, 2021, 19:50 — ИА Регнум. 23-летний центральный полузащитник мадридского «Реала» и сборной Уругвая по футболу Федерико Вальверде останется в испанской команде. В ближайшее время руководство «сливочных» объявит о подписании нового соглашения. Об этом 20 августа сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо.

RonnyK «Реал Мадрид»

В прошедшем сезоне Федерико Вальверде принял участие в 24-х матчах внутреннего чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. За последние два сезона уругваец стал одним из лидером мадридской команды.

Федерико Вальверде перешел в мадридский «Реал» 22 июля 2016 года из уругвайского «Пеньяроля» за 5 миллионов евро. На данный момент стоимость полузащитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 65 миллионов евро.