Милан, Италия, 20 августа, 2021, 19:49 — ИА Регнум. 30-летний центральный полузащитник «Ромы» и сборной Италии по футболу Алессандро Флоренци 20 августа прошел медицинское обследование перед переходом в «Милан». В ближайшее время «россонери» объявят о завершении сделки по аренде футболиста. Об этом сообщила газета Football Italia.

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Также сообщается, что в арендном соглашении будет предусмотрена опция выкупа футболиста «Миланом».

В прошедшем сезоне Алессандро Флоренци выступал за «Пари Сен-Жермен» на правах аренды. В 21-м матче французской Лиги 1 полузащитник отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

В составе сборной Италии Флоренци стал победителем Чемпионата Европы 2020. В финале турнира «скуадра адзурра» обыграла сборную Англии.