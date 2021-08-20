Курган, 20 августа, 2021, 19:47 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 20 августа подтверждено 133 новых случая заражения коронавирусом. Из них 42 зафиксированы в Кургане, сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 131 случай.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 20 августа выявлен 28 501 случай заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 20 августа вылечились 25 143 человека, скончались 564 пациента с COVID-19 (на четыре человека больше, чем днём ранее).