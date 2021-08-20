Медведевский район, Марий Эл, 20 августа, 2021, 19:44 — ИА Регнум. Все силы Марий Эл сейчас направлены на тушение лесных пожаров. Работа продолжается в круглосуточном режиме, заявил глава республики Александр Евстифеев.

Пресс-служба правительства Марий Эл Лесной пожар в Марий Эл

«Все препятствующие обстоятельства устранены, занимаемся только тушением пожара. Например, завтра в Приволжском федеральном округе масштабное событие — 800-летие Нижнего Новгорода. Естественно, от участия в нем я отказался», — подчеркнул глава республики.

Евстифеев отметил, что ситуация остается напряженной, тушение пожара осложняет жаркая погода без осадков и сильный ветер. Объявление режима ЧС на территории всей республики позволило стянуть для ликвидации пожара расчеты из муниципальных районов.

При этом глава Марий Эл не стал сравнивать текущий пожар с горением лесов в 2010 году, поскольку в тех событиях он не принимал участие.

Напомним, к вечеру 20 августа, по данным управления МЧС по Марий Эл, продолжаются работы по ликвидации восьми очагов лесных пожаров, общая площадь составляет 700 гектаров. За сутки площадь, пройденная огнем, выросла на 580 гектаров. В состав группировки сил и средств на месте тушения входит 1091 человек и 161 единица техники, в том числе от МЧС России — 136 человек и 33 единицы техники.

Дополнительно привлечены 215 волонтеров и четыре единицы техники.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа в Нижнем Новгороде является кульминационной точкой празднования 800-летия города. Стало известно, что регион в этот день посетит президент России Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что на празднование юбилея столицы Приволжского федерального округа планируют приехать заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

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