Архангельск, 20 августа, 2021, 19:41 — ИА Регнум. В ноябре 2021 года на архангельском острове Кего начнет работу новая водоочистная станция. Готовность объекта уже составляет 75%. Об этом «Вконтакте» сообщил мэр города Дмитрий Морев.

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«Мы получали много жалоб от островитян на качество воды. Нынешние очистные находятся в предаварийном состоянии», — написал мэр.

Строительство водоочистной станции стало возможным благодаря федеральной программе «Чистая вода», на ее строительство из федерального бюджета было выделено 130 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Архангельская область вошла в число регионов с худшим качеством питьевой воды.