Касли, Челябинская область, 20 августа, 2021, 19:33 — ИА Регнум. В Челябинской области двое сотрудников одной из энергетических компаний отданы под суд за халатность, повлекшую по неосторожности гибель ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Электричество

Каслинский городской прокурор уже утвердил обвинительное заключение. По данным следствия, не организовали надлежащих осмотров и ремонта на трансформаторной подстанции № 42. А вечером 19 июня 2020 года в ней погиб ребёнок 2011 года рождения.

Установлено, что он проник внутрь через деформированную и открытую дверь. При этом на двери не было знака «Осторожно! Электрическое напряжение». Уголовное дело уже передано в Каслинский горсуд.