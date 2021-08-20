Сараево, , 19:51 — REGNUM Босния и Герцеговина 20 августа присоединилась к заявлению Госдепа США об Афганистане без согласования с Республикой Сербской.

Босния и Герцеговина Иван Шилов © ИА REGNUM

Министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисера Туркович приняла это решение самостоятельно, не проинформировав об этом кабинет сербского представителя в президиуме БиГ.

«Туркович многие воспринимают как министра иностранных дел не БиГ, а Партии демократического действия. Она принимает решения самостоятельно, без согласия президиума БиГ, который отвечает за внешнюю политику», — заявили в Баня-Луке агентству Sputnik.

Напомним, что ранее СМИ опубликовали информацию о том, что Босния и Герцеговина присоединилась к заявлению Госдепа США об Афганистане. В документе все конфликтующие стороны в Афганистане призываются обеспечить условия для беспрепятственной и организованной эвакуации иностранных граждан и афганцев, которые желают покинуть страну. Ранее этот документ подписала Сербия.