Киев, 20 августа, 2021, 19:37 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины (СБУ) рекомендовала Совнацбезу страны ввести санкции против «пророссийских пропагандистов и сотрудников спецслужб РФ».

Ssu.gov.ua Иван Баканов

Об этом говорится в комментарии СБУ орешении ввести санкции против политического деятеля Анатолия Шария и главного редактора издания «Страна» Игоря Гужвы, обнародованном вечером 20 августа.

В СБУ утверждают, что попавшие под санкции физические лица «насаждают российские нарративы и способствуют оккупационной власти на временно оккупированных территориях».

Спецслужба уточняет, что санкции также вводятся против четырех компаний, связанных с интернет-ресурсами, которые прямо или косвенно координируются этими гражданами и ведут «системную антиукраинскую пропаганду».

Также в заявлении приводится комментарий главы СБУ Ивана Баканова о том, что введенные санкции касаются нескольких направлений, но в первую очередь ориентированы на защиту граждан и противодействие «российской агрессии и гибридной войне». Баканов при этом утверждает, что СБУ «четко разграничивает свободу слова и наступление на государственность и суверенитет Украины».

ИА REGNUM напоминает, что сам Гужва уже заявил, что санкции СНБО — это «беспредельное решение».

«Основание — некие «данные СБУ». О которых, как водится, никто не скажет. Но это и оценка нашей работы. Нас боятся. Значит мы всё делаем правильно», — сказал журналист, добавив, что, вероятно, на Украине заблокируют сайт «Страны», но работа издания будет продолжена.