Мадрид, , 19:30 — REGNUM Сведения о том, в какие пункты проследуют корабли ВМФ РФ «Алтай» и «Вице-адмирал Кулаков», российская сторона оперативно предоставила Испании на запрос с её стороны, сообщили 20 августа в пресс-службе посольства России в Мадриде.

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» Mil.ru

https://twitter.com/EmbajadaRusaRu/status/1428697989988683776

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 19 августа, два российских военных корабля — спасательное судно и противолодочный корабль — не пустили в испанский порт Сеута.

Российское посольство спросило МИД Испании, что нужно для пропуска кораблей, и Мадрид ответил, что нужна информация о пункте их назначения. Сейчас «Алтай» и «Вице-адмирал Кулаков» находятся в 46 км от берегов Алжира.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Испании отказался допустить российские корабли в порт Сеута — El Pais