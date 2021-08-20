Мадрид, 20 августа, 2021, 19:30 — ИА Регнум. Сведения о том, в какие пункты проследуют корабли ВМФ РФ «Алтай» и «Вице-адмирал Кулаков», российская сторона оперативно предоставила Испании на запрос с её стороны, сообщили 20 августа в пресс-службе посольства России в Мадриде.

Mil.ru Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков»

https://twitter.com/EmbajadaRusaRu/status/1428697989988683776

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 19 августа, два российских военных корабля — спасательное судно и противолодочный корабль — не пустили в испанский порт Сеута.

Российское посольство спросило МИД Испании, что нужно для пропуска кораблей, и Мадрид ответил, что нужна информация о пункте их назначения. Сейчас «Алтай» и «Вице-адмирал Кулаков» находятся в 46 км от берегов Алжира.